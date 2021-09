Unieuro fa sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente assurda, ricca di occasioni e di prezzi sempre più bassi a disposizione degli utenti.

Il volantino che andremo a raccontarvi direttamente nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile praticamente ovunque in Italia, sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale. Gli utenti che decideranno di avvicinarsi all’e-commerce, ad ogni modo, dovranno anche fare i conti con la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Non perdete altro tempo, correte sul nostro canale Telegram, vi attendono subito i migliori codici sconto Amazon.

Unieuro: occasioni ed offerte da non perdere

I prodotti in promozione da Unieuro sono davvero tantissimi, ed altrettanto vari tra di loro; osservando da vicino il mondo della telefonia mobile, ed in particolar modo i top di gamma, notiamo la presenza di svariate occasioni da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo.

Tra queste troviamo, ad esempio Samsung Galaxy S21+, disponibile a 869 euro, passando poi anche per Oppo Find X3 Neo, in vendita a soli 659 euro, oppure uno Xiaomi Mi 11i, il cui prezzo non supera i 499 euro.

Nel momento in cui si volessero mettere le mani su modelli invece decisamente più economici, la scelta potrà ricadere su Motorola Moto G10, Samsung galaxy A12, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi Note 10, Realme 8 Pro, Wiko Y81, Oppo A15 e altri ancora.

I dettagli della campagna promozionale sono visibili nelle pagine sottostanti, inseriti come galleria fotografica.