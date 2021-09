Trony è assolutamente imprendibile, in questo periodo ha deciso di lanciare il cosiddetto Sconto IVA, proponendo al pubblico una riduzione importante su ogni acquisto.

Spendere poco con Trony potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, principalmente grazie alla presenza di una campagna finalmente disponibile su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di sorta. Gli acquisti, ad ogni modo, possono essere completati solamente presso i negozi fisici, non altrove in Italia.

Andate subito su questo canale Telegram, riceverete i codici sconto Amazon completamente gratis.

Trony: il volantino che nessuno si aspettava di vedere

Le limitazioni imposte dal volantino Trony sono quasi nulle, infatti l’utente non deve fare altro che recarsi fisicamente in uno dei negozi ed aggiungere al proprio carrello tutto ciò che desidera.

Giunto in cassa, avrà diritto a ricevere uno sconto fisso del 18,03%, applicato direttamente ed immediatamente sullo scontrino. Non parliamo di una promozione che prevede rimborsi postumi o buoni sconto, ma riduzioni immediate.

Se pensavate di aver diritto al 22%, sappiate che a tutti gli effetti vi stavate sbagliando, principalmente perché l’imposta viene applicata su un valore inferiore del prezzo che vediamo sul cartellino, il quale è composto appunto da listino + IVA applicata sullo stesso. Nel momento in cui quest’ultima viene scorporata, la sua incidenza non sarà del 22%, ma bensì del 18,03%.

Il meccanismo della campagna promozionale non poteva essere più semplice, nel caso in cui comunque vogliate conoscerlo da soli, o comunque approfondire la vicenda, sappiate che potete aprire le pagine sul sito ufficiale e visualizzare in alta definizione tutti gli sconti.