WindTre sta proponendo, in questo periodo, tramite call center l’offerta tariffaria denominata GO 50 Star+, attivabile con un costo di 7,99 euro al mese.

L’invito ad attivare questa offerta viene ricevuto da alcuni ex clienti dell’operatore provenienti da specifici operatori che avevano lasciato il consenso commerciale in precedenza. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in WindTre con la GO 50 Star +

Nel dettaglio, WindTre Go 50 Star+ a 7,99 euro al mese viene proposta principalmente ad alcuni ex clienti WindTre che attualmente si trovano con iliad e alcuni Operatori Virtuali. Dopo essere stato contattato, il potenziale “nuovo” cliente selezionato che decide di sottoscrivere l’offerta deve richiedere necessariamente la portabilità del numero su una nuova sim ricaricabile WindTre.

GO 50 Star+ prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al costo di 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Per attivare questa offerta, il cliente contattato deve sostenere un prezzo iniziale di 20 euro, composto da 17 euro per una prima ricarica e 3 euro per la spedizione.

A partire dal 18 Gennaio 2021, con tutte le nuove SIM WindTre è previsto il piano tariffario New Basic al costo di 4 euro al mese. Si evidenzia tuttavia che mantenendo l’offerta principale attiva non viene addebitato alcun importo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte disponibili.