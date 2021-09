La nuova stagione televisiva ha un nuovo grande protagonista in Italia: TIM. Proprio in estate, il gestore italiano ha compiuto un cambio di passo netto nella sua proposta di intrattenimento televisivo con le offerte inedite e vantaggiose per la streaming tv. Grazie ad accordi con partner come DAZN e Mediaset, TIM è in grado di garantire ai suoi clienti il meglio di sport e calcio.

TIM, le migliori offerte streaming a prezzo mai così basso

La partnership più rilevante del gestore italiano è quella con DAZN. Grazie all’accordo stipulato con la tv streaming, con l’offerta di TIM i clienti potranno accedere a tutte le partite di Serie A in esclusiva a assoluta. Sempre per l’offerta base di TIM gli abbonati avranno anche accesso ai contenuti di TIMvision con film e serie tv.

Non solo la Serie A, ma anche la Champions League. In aggiunta all’accordo nato con DAZN, il gestore italiano può contare anche su una partnership con Mediaset e con la sua piattaforma Infinity+ con la relativa esclusiva di tutta la competizione della Champions League.

Il ticket che comprende tutti i contenuti di TIMvision con l’accesso incluso alle piattaforme di DAZN e Infinity ha un costo di soli 29,99 euro ogni trenta giorni. Le esclusive di TIM e dei relativi partner non si ferma soltanto alle principali competizioni calcistiche. Incluse nel prezzo infatti gli abbonati potranno gustarsi Serie B, l’Europa League e Liga Spagnola. Per gli altri sport, si segnalano invece i grandi tornei di tennis, il basket, le corse a tappe di ciclismo ed il volley.