E’ dal 20 dicembre 2019, quando la prima stagione di The Witcher fu presentata in anteprima su Netflix, che i fan attendono l’arrivo della seconda stagione della serie fantasy.

Creato da Lauren Schmidt Hissrich e basato sulla serie di libri dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, lo spettacolo si unisce a un franchise che ha già un adattamento cinematografico, una serie televisiva del 2002 chiamata The Hexer, giochi di carte, giochi da tavolo e una popolare trilogia dei videogiochi.

Da quando è uscita la serie Netflix, questa è cresciuta fino a includere una serie graphic novel e un film d’animazione. Senza contare che una serie live-action prequel, The Witcher: Blood Origin, è attualmente in sviluppo.

Tuttavia, il giorno in cui Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, e il resto dei personaggi di The Witcher torneranno sui nostri schermi è quasi arrivato. Quindi, se sei impaziente di scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulla prossima seconda stagione, ecco tutto ciò che e’ trapelato online fino ad oggi.

Essendo una serie fantasy incentrata su un cacciatore di mostri di nome Geralt, c’era da aspettarsi una lunga attesa tra le stagioni. La scenografia e la post-produzione in CGI aggiungono molto tempo rispetto a un normale show, e i fan ovviamente vogliono che Netflix offra la migliore versione di The Witcher. Ma oltre a ciò, la seconda stagione ha affrontato vari ritardi dovuti al COVID-19.

Nonostante tutto ciò, i nuovi episodi sono in arrivo e potrebbero essere più vicini di quanto pensi. Netflix sta offrendo ai fan il regalo perfetto per le festività natalizie di quest’anno, poiché la seconda stagione di The Witcher dovrebbe arrivare sul sito il 17 dicembre 2021, quasi due anni dopo la prima stagione.

Questioni di priorita’

In realtà, Hissrich e il team dietro lo spettacolo hanno fatto un ottimo lavoro nel rispettare i tempi, e questa data probabilmente non è lontana da quella che avevano pianificato la prima volta.

L’11 giugno 2021, la societa’ ha iniziato a parlare del nuovo capitolo mostrando la prima clip ufficiale della seconda stagione incentrata sulla principessa Ciri di Cintra, interpretata da Freya Allan, e sul suo viaggio personale attraverso il mondo.

Non molto tempo dopo, il 18 giugno 2021, è stata rilasciata un’altra piccola anticipazione, questa volta incentrata su Geralt, con brevi flash e piccoli spoiler sui nuovi episodi.

Infine, il 9 luglio 2021, come parte del primo WitcherCon in assoluto, è stato rilasciato il primo vero trailer insieme all’annuncio della data di uscita. Il video mostra principalmente la crescente relazione tra Ciri e Geralt mentre i due si recano nella vecchia casa di Kaer Morhen, dove si è allenato per diventare un Witcher. La fredda fortezza montuosa fungerà da santuario di Ciri mentre apprende di più sulle sue capacità e importanza nella guerra in corso.

Ma per fortuna, il video presenta anche una piccola clip per i fan di Yennefer di Vengerberg, interpretata da Anya Chalotra, il cui stato alla fine della prima stagione non è chiaro.