A quanto pare, ci sono alcuni problemi per Iliad. La compagnia telefonica sta facendo davvero dei passi da gigante nella telefonia italiana e si sta imponendo sempre di più riuscendo a tenere il confronto anche con dei colossi veri e propri. È stato risolto un difetto atavico, ossia quello che voleva offerte fisse per i già clienti, al fine di permettere loro di usare un’ottima promo come la Flash 120. Questo passaggio potrà essere effettuato gratuitamente non appena la tariffa scadrà o sarà sospesa per esaurimento credito. Tuttavia, alcuni utenti starebbero riscontrando dei seri problemi con la procedura.

risulterebbero con procedura di portabilità già in corso. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo. Alcuni clienti hanno segnalati su Telegram la difficoltà nel fare il passaggio da una tariffa all’altra. Un vero e proprio disservizio quindi ed Iliad è già al lavoro per risolverlo. Pare che la problematica riguardi alcune numerazioni che non possono cambiare piano essendo che. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Iliad: il messaggio che visualizzano gli utenti

“Non è possibile richiedere il cambio dell’offerta su una Sim con richiesta di portabilità in corso”. È questo ciò che dice il messaggio di errore che compare ad alcuni numeri che provano a cambiare il piano tariffario. Dunque, questi utenti risultano sui sistemi di Iliad con una portabilità in corso, come se stessero passando ora all’operatore. Si tratta quindi di un errore dei loro sistemi, e quindi pare che la cosa dovrebbe risolversi in breve tempo così da consentire a tutti il passaggio a Flash 120 che costa 9,99 euro.