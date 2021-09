PlayStation Now: svelati i titoli dei videogiochi in uscita a Settembre

Il mese di Settembre sembra avere tutte le carte in regola per essere uno dei migliori di quest’anno (in ambito innovativo, almeno fino ad ora). Tra serie tv, film e documentari giunti su Netflix, ora anche il mondo dei videogame sta accogliendo enormi novità. Ci riferiamo ai giochi per PlayStation Now, in arrivo da oggi. A comunicarlo è stato il creatore di contenuti e sedicente insider di Sony che gestisce il canale YouTube di “PlayStation Portal” (non ufficiale e senza affiliazioni ai social di SIE). Come? Attraverso un semplice video.

PlayStation Now: tutti i dettagli sulle nuove uscite

Il filmato proposto dallo youtuber annuncia l’uscita dell’originale FFVII come parte dell’iniziativa che porterà tanti Final Fantasy ad arrivare su PlayStation Now. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, trattasi di un videogioco di ruolo giapponese pubblicato nel 1997 da Square e portato successivamente anche su PC.

È dotato di un sistema operativo Microsoft Windows, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo switch ed è distribuito digitalmente tramite i servizi Xbox Live, PlayStation Network, Nintendo eShop e Steam. PlayStation Now è invece un servizio in abbonamento per console PlayStation e PC che permette di giocare in cloud o in locale a un vasto catalogo di giochi. Il prezzo è di 9,99€ al mese, o di 24,99€ ogni 3 mesi o di 59,99€ ogni 12 mesi.

Nell’elenco dello youtuber vi sono il classico Tekken 7, l’avventura free roaming Windbound, il GDR Ghost of a Tale, il roguelike in pixel art Moonlighter, lo sparatutto Killing Floor 2 e la Definitive Edition di Pathfinder Kingmaker.

Vi ricordiamo inoltre che dalle ore 22:00 di giovedì 9 settembre seguiremo il PlayStation Showcase, l’evento digitale organizzato da Sony con 40 minuti colmi di sorprese inerenti i giochi in uscita su PS4 e PS5 entro fine anno e nei mesi successivi.