Oppo ha annunciato ufficialmente che oggi rilascerà alcuni dettagli della sua nuova ColorOS. Secondo i rapporti precedenti, ColorOS 12 apporterà modifiche significative al design a livello di sistema. Oppo ha rilasciato ColorOS 11 basato su Android 11 a settembre 2020 e si ipotizza che ColorOS 12 dovrebbe essere lanciato dopo il rilascio ufficiale di Android 12 questo mese.

All’inizio di luglio, Oppo ha rivelato che il team di sistema sta già testando ColorOS 12. Al momento, il rapporto mostra che le modifiche al design dell’interfaccia utente sono relativamente importanti, il che vale la pena aspettare.

Oppo ColorOS 12 sarà rilasciato questo mese

Secondo la dichiarazione precedente, ColorOS 12 supporterà la funzione di ‘interconnessione cross-screen‘ e i dispositivi Windows supporteranno la connessione, il trasferimento di file tra dispositivi e altre funzioni. Secondo precedenti indiscrezioni, Color OS arriverà il 13 settembre. Secondo un post su Weibo, l’assistente AI di Oppo Breeno ha rivelato la data e l’ora esatte per la rivelazione di ColorOS12.

L’assistente ha fornito la data e l’ora esatte di rilascio quando gli è stato chiesto ‘Quando verrà rilasciato ColorOS12?’. Forse Oppo ha intenzione di rivelare o almeno far conoscere agli utenti ColorOS 12 attraverso Breeno. Ma a quanto pare, la società non è ancora sicura di quella data. L’unico problema è che qualcuno ha dimenticato di rimuovere le informazioni da Breeno. Ad ogni modo, questo praticamente cesserà le voci esistenti che suggeriscono l’annuncio di ColorOS 12 per questo mese.

ColorOS 12 dovrebbe implementare alcune delle funzionalità introdotte da Android 12. Tuttavia, non ci aspettiamo un grande cambiamento seguendo le linee guida di Material YOU. Potrebbero essere presenti alcune sottili funzionalità dell’interfaccia utente come i colori basati sullo sfondo e così via. Oppo introdurrà anche una propria serie di modifiche con il suo prossimo aggiornamento.