È probabile che nelle nostre case ci siano più oggetti di valore di quanto possiamo immaginare. C’è un mercato per oggetti da collezione di ogni tipo, anche quei vecchi giocattoli polverosi e le casseruole in Pyrex retrò che tua nonna usava per scaldare il polpettone possono portare a centinaia di euro di guadagni. Ma non è così facile distinguere la spazzatura dal tesoro. Quindi, per aiutarti, ecco alcune cose vecchie nella tua casa che potrebbero valere una fortuna.

Iniziamo con qualcosa da veri amatori: l’album Diamond Dogs del 1974 di David Bowie su vinile, il suo valore risiede nella storia molto strana che riguarda la copertina dell’album. L’immagine originale mostrava un’illustrazione di Bowie con la metà inferiore sostituita dai genitali di un cane.

Ciò ha reso nervosa l’etichetta discografica RCA, quindi l’immagine è stata alterata prima che il disco arrivasse sugli scaffali. Come ci si aspetterebbe, alcune copie dell’originale si sono diffuse nel mondo e nel 2003 una è stata venduta per oltre 3550 euro.

Videogiochi

Ci sono un sacco di giochi Super Nintendo ultra rari accumulati in uno scatolone nel seminterrato di qualcuno, inclusi i giochi in edizione da competizione a tiratura limitata e le importazioni giapponesi. Anche titoli come Super Mario RPG, Mega Man X3, Harvest Moon e Chrono Trigger sono stati grandi successi che probabilmente sono ancora negli armadi di molti consumatori occasionali. X3 e Chrono Trigger, in particolare, sono noti per i prezzi a cui possono essere venduti: parliamo di cifre che possono superare i 600 euro.

Inoltre c’è un enorme mercato di giochi rari che non è solo limitato al SNES: ogni console ha la sua giusta quota di titoli costosi, fino alla PlayStation 4. Uno dei più famigerati è Little Samson su Nintendo, che regolarmente finisce in posti come eBay e può ottenere offerte superiori a 1000 euro.

Bambole

La mania di Polly Pocket degli anni ’90 ha dato vita a una linea di giocattoli che hanno accompagnato intere generazioni. Ora, come accade per la maggior parte delle cose, sono finite per essere vendute su eBay, come oggetto da collezione ad alto prezzo.

Solo una ricerca produrrà molti risultati costosi, come un set di Peter Pan Polly Pocket che si avvicina a 300 e questa raccolta di case Polly Pocket sciolte per 250. Questi articoli di grande valore risalgono ai tempi di Polly Pocket pre-Mattel, quindi se hai una collezione delle cose originali di Polly Pocket, sbrigati a farle valutare!

Fumetti

In questo momento, le copie della serie Black Panther degli anni ’70, scritte e illustrate dal co-creatore Jack Kirby, stanno avendo un momento su eBay. L’asta per i 15 numeri della serie è già ben oltre i 150 dollari, e i singoli numeri costano solo 50 dollari.

Anche la prima apparizione in un fumetto del malvagio Killmonger, che appare anche nel film Black Panther, è aumentata di valore e ora si aggira intorno ai 100 euro. Non è niente in confronto al debutto di Black Panther, che varia da poche centinaia a 1000 a seconda delle condizioni.

I prezzi salgono quando questi personaggi sono sotto i riflettori. Se hai libri con protagonista un personaggio che sta per diventare una star del cinema, prepara il tuo account eBay. Se sono vintage e in buone condizioni, potrebbero avere un prezzo elevato.