Ebbene si, la compagna di Cristiano Ronaldo sarà la protagonista di “Je suis Georgina”, il documentario Netflix che racconterà la vita della stupenda Georgina Rodriguez. All’interno del documentario ci sarà anche l’uomo più seguito al mondo, Cristiano Ronaldo.

Netflix annuncia il documentario su Georgina

Georgina Rodriguez, modella ed influencer, ha una vita lussuosa ed agiata. Non è sempre stato così però. Prima di incontrare uno dei calciatori più forti della storia, viveva una vita normalissima, con alcuni alti ma piena di bassi.

Proprio come l’attuale fidanzato, non è sempre stato tutto rose e fiori. Da un lavoro come commessa e un appartamento diviso con altri inquilini, ad essere una delle donne più invidiate sulla faccia della terra.

Questo racconterà “Je suis Georgina”, di come dalle stalle sia arrivata alle stelle, coronando tutti i suoi sogni. Non ci sono ancora informazioni su data, cast o altro, sappiamo solo che questo documentario sarà nella raccolta Netflix.

Le sorprese potrebbero non finire qui. Secondo le ultime indiscrezioni, dopo il ritorno in Inghilterra per giocare nel Manchester United, sembra che intorno a Cristiano e Georgina ci sia area di matrimonio. Entrambi hanno da sempre espresso il loro immenso amore verso il partner, chissà che a breve non venga annunciata la fatidica data.