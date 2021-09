Il nuovo volantino MediaWorld raccoglie al proprio interno un elevato quantitativo di offerte speciali, tutte pensate per ridurre di molto il prezzo di vendita dei prodotti più importanti o richiesti.

Fino al 12 settembre è stata attivata una campagna promozionale decisamente interessante, al suo interno si possono scovare buoni sconti, con possibilità di accesso sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale. L’unica cosa da ricordare riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione, nel momento in cui si decidesse di effettuare un ordine tramite il sito ufficiale.

Mediaworld: quanti sconti per tutti

I prodotti in promozione da MediaWorld toccano tutte le categorie merceologiche e le fasce di prezzo, osservando da vicino il solo settore della telefonia mobile, possiamo scovare buonissime occasioni, anche legate a modelli da meno di 400 euro. Tra questi non mancano Oppo A15, Samsung Galaxy A52s, Oppo A94, Oppo Reno 4Z, Wiko Y81, Samsung Galaxy A22 o anche Samsung Galaxy A12.

Una menzione speciale è importante fare per quanto riguarda il mondo Apple, qui possiamo scovare soluzioni del calibro di Apple iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max o anche iPhone 12 Mini, con prezzi che oscillano tra 689 e 1329 euro, tutti per modelli completamente sbrandizzati e con garanzia di 24 mesi.

Maggiori informazioni in merito al volantino MediaWorld discusso nell’articolo sono disponibili direttamente nelle pagine che abbiamo integrato nel nostro articolo, inserendole come galleria fotografica (apritele per maggiori informazioni in merito).