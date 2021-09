La conferma dell’offerta commerciale di Iliad è senza ombra di dubbio una buona notizia per chi desidera attivare un piano low cost per la telefonia mobile. Il gestore francese ha deciso di prolungare la disponibilità della sua tariffa di riferimento, la Giga 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno consumi senza limiti per chiamate e SMS più 120 Giga per internet. Il costo previsto è di 9,99 euro ogni mese.

Iliad, ancora stop alla tariffa 120 Giga per i vecchi clienti

La Giga 120 può essere a giusta ragione considerata una delle migliori promozioni per la telefonia mobile in queste settimane. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile però devono necessariamente attivare una nuova SIM. La promozione infatti non è disponibile per i vecchi clienti, data l’assenza del servizio di cambio tariffa.

A tre anni di distanza dall’arrivo di Iliad in Italia, le condizioni commerciali per l’operatore francese sono rimaste immutate. Per gli abbonati è ancora una volta prevista la piena corrispondenza tra il piano tariffario e la ricaricabile di base. Ciò significa che vi è un vincolo sulla tariffa a partire dal momento di sottoscrizione del contratto.

In pratica, gli abbonati che in passato hanno attivato le promozioni Giga 50 o Giga 40, ora non hanno la possibilità di passare alla Giga 120, più vantaggiosa per costi e consumi.

La Giga 120 può essere attivata dai vecchi clienti, solo attraverso la sottoscrizione di una nuova rete e conseguente nuovo numero di telefono. Gli utenti interessati alla procedura, in questo caso, possono operare sia online che attraverso uno dei punti vendita Iliad sul territorio.