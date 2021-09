Riuscire a scegliere uno smartphone è diventato difficile. Huawei ci abbaglia con le sue offerte dettate soprattutto dal compromesso degli HMS con l’uscita di scena dal supporto del servizi Google. Apple è ormai un’autorità mentre Xiaomi è leader di vendita del mercato nel rapporto qualità/prezzo. In tutto questo marasma di scelta c’è un altro parametro che molti non considerano, ovvero quello della radiazioni.

Secondo recenti ricerche alcuni dei terminali mobili più famosi sarebbero fortemente inclini a bombardarci con onde elettromagnetiche causa compresenza di numerosi sistemi di comunicazione integrati (GPS, WiFi, Bluetooth, NFC ed altri). Allora, in definitiva, quali sono i migliori telefoni per non incorrere in potenziali (ma non confermati) problemi di salute? Ecco le liste ufficiali.

Radiazioni smartphone elevate

Xiaomi Black Shark 2 – 1.92 W/Kg Sony Xperia XA2 Plus – 1.9 W/Kg Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg OnePlus 5T – 1,68 W/kg Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg Sony Xperia tipo dual 1.62 W/Kg Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg OnePlus 6T – 1,55 W/kg HTC U12 Life – 1,48 W/kg Honor 8 – 1,5 W/kg Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg Motorola Moto Z2 Play – 1,455 W/kg Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg Huawei GX8 – 1,44 W/kg Huawei P9 – 1,43 W/kg Huawei Nova Plus – 1,41 W/kg Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg OnePlus 5 – 1,39 W/kg Xiaomi Mi9 – 1,389 W/kg Apple iPhone 7 – 1,38 W/kg Huawei P9 Lite – 1,38 W/kg Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg Google Pixel 3 – 1,33 W/kg OnePlus 6 – 1,33 W/kg Apple iPhone 8 – 1,32 W/kg Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W/kg BlackBerry DTEK60 – 1,28 W/kg Honor 9 – 1,26 W/kg Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W/kg Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W/kg Honor 5C – 1,14 W/kg Sony Xperia X Compact – 1,08 W/kg

Radiazioni dispositivi trascurabili