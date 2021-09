Euronics ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, proponendo una versione globalizzata, ovvero effettivamente raggiungibile da parte di tutti gli utenti, con scadenza fissata al 15 settembre 2021.

Il suo nome è “I Magnifici Tech“, nasconde all’interno un meccanismo già visto ed apprezzato in passato, in parte completamente rivisto. Gli acquisti, come anticipato, possono essere completati praticamente ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni territoriali, con scorte abbondanti per ogni modello (almeno teoricamente).

Scoprite in esclusiva quali sono i migliori codici sconto Amazon, iscrivendovi quanto prima a questo canale Telegram.

Euronics: come funziona il volantino

Il volantino proposto da Euronics non potrebbe essere più semplice, l’utente ha la possibilità di recarsi nel punto vendita e scegliere un qualsiasi prodotto da almeno 599 euro; da notare che la spesa dovrà essere sul singolo modello, non potrà considerarsi come somma di più elementi.

Fatto questo, in cassa potrà decidere di aggiungere uno dei seguenti, pagandolo una cifra decisamente ridotta rispetto al listino originario. La scelta potrà ricadere tra un monopattino Ducati, la macchina automatica per caffè DeLonghi, la Rowenta X-Force Flex, il robot aspirapolvere iRobot, il chromebook HP, una lavatrice LG o la Nintendo Switch, aggiungendo soli 199 euro. Alzando leggermente il tiro incrociamo una smart TV LG da 55 pollici, una asciugatrice Electrolux o un condizionatore Samsung, acquistabili a soli 299 euro.

Il volantino, come anticipato, è attivo fino al 15 settembre 2021, solo ed esclusivamente nei punti vendita, ma senza limiti. Per approfondire la conoscenza della campagna promozionale, dovete aprire le pagine sottostanti e sfogliarle, dato l’inserimento come galleria fotografica.