Le nuove offerte Esselunga raccolgono quanto di buono avremmo voluto vedere presso uno dei più importanti negozi, anche per quanto riguarda la rivendita di elettronica.

Spendere poco è decisamente più semplice del previsto, gli utenti possono fare i conti con una campagna promozionale attiva ovunque sul territorio nazionale, con accessibilità garantita solo ed esclusivamente in negozio, non online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Le scorte, in netto contrasto con i SottoCosto di altri rivenditori, non sono limitate.

Esselunga: quante promozioni speciali

Le promozioni da Esselunga sono decisamente speciali, a partire ad esempio dalla possibilità di acquistare la Xiaomi Mi Band 5, una delle smartband più richieste e desiderate al mondo, sopratutto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo che la contraddistingue. Al giorno d’oggi bastano 19,95 euro per il suo acquisto, una cifra di assoluto rispetto che fa risparmiare moltissimo, e comunque godere di ottime prestazioni.

Il plus è rappresentato dalla batteria, un componente che garantisce una autonomia fino a 14 giorni continuativi, senza dover ricorrere alla ricarica. In aggiunta non bisogna nemmeno dimenticare la presenza di un ampio display AMOLED da 1,1 pollici (completamente touchscreen) e dell’impermeabilità fino a 5 atmosfere. Tutte le altre specifiche rientrano tra quanto siamo abituati a vedere per dispositivi di questo tipo, nulla di diverso o particolarmente importante.

Se volete conoscere da vicino la campagna promozionale, prima di decidere se effettivamente recarvi in negozio per completare l’acquisto, consigliamo il collegamento diretto al sito ufficiale.