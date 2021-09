Il volantino Carrefour si avvicina a tutti gli utenti che vogliono sempre cercare di risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto effettuato, con la soluzione intitolata “Prezzi Imbattibili”, gli sconti sono decisamente interessanti.

Fino al 15 settembre, solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia, si possono raggiungere riduzioni veramente importanti su numerosi prodotti di tecnologia. Gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale, ma comunque riguardano modelli distribuiti nella variante no brand, con annessa la garanzia della durata di 24 mesi.

Carrefour: le offerte più interessanti

Lo smartphone che incrociamo in prima pagina è un modello decisamente economico, parliamo appunto dello Xiaomi Redmi 9AT, un terminale caratterizzato da un ampio display da 6,53 pollici di diagonale, con risoluzione HD+, e sopratutto una batteria da ben 5000mAh, la quale garantisce una autonomia decisamente superiore alle media, tutto a soli 89 euro.

Sempre per quanto riguarda lo stesso brand, l’altra grande offerte è applicata sulla Xiaomi Mi Band 4, la smartband più richiesta e desiderata al mondo, viene effettivamente proposta a soli 12,45 euro, un prezzo assolutamente ridottissimo, se confrontato con la qualità della stessa.

Ultimi, ma non per importanza, gli sconti applicati su Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 279 euro, redmi Note 10S a 219 euro, Motorola Moto G10 a 169 euro, Samsung Galaxy A22 a 199 euro o anche Motorola 1SE Lite a soli 109 euro.

Questo è una parte di ciò che effettivamente vi attende da Carrefour, potete conoscere da vicino la campagna promozionale, aprendo subito le pagine che trovate nell’articolo.