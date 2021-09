A poche settimane dalla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone pieghevoli Samsung, ricominciano a farsi strada le indiscrezioni circa la realizzazione di un primo iPhone pieghevole da parte di Apple. Alcuni rendering realizzati da Concepts iPhone mostrano infatti come potrebbe essere un possibile iPhone Flip.

Apple potrebbe realizzare un pieghevole a conchiglia molto interessante!

Il primo iPhone pieghevole potrebbe essere un dispositivo con chiusura a conchiglia esteticamente molto simile al Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Quando aperto il dispositivo non presenta evidenti tacche ma la cerniera emerge quando piegato. Sul retro appare un modulo fotografico quadrato con bordi curvi all’interno del quale sono presenti tre sensori dalle specifiche ovviamente ignote.

La parte frontale dell’iPhone Flip continua a ospitare un notch dalle dimensioni leggermente più piccole rispetto agli attuali iPhone in commercio ma comunque notevoli. La tacca ospiterebbe un sensore dedicato al riconoscimento facciale e, sotto il display, potrebbe essere presente anche il sensore dedicato al Touch ID.

Il video creato e condiviso su YouTube da Concepts iPhone permette di notare quelli che potrebbero essere i dettagli dell’inedito iPhone Flip. In realtà, pur essendo numerose le indiscrezioni emerse e i brevetti trapelati in rete, Apple potrebbe non realizzare un iPhone a conchiglia. I documenti registrati dal colosso di Cupertino non danno modo di conoscere in maniera abbastanza certa quelle che saranno le sue future mosse. L’azienda potrebbe anche optare per un primo iPhone Fold al quale abbinare un Apple Pencil e quindi tenere testa a Samsung e al suo nuovo Galaxy Z Fold 3 5G.