Google ha ormai da tempo introdotto un sistema di sicurezza che blocchi le app potenzialmente pericolose per gli utenti. Il Google Play Protect però non sempre è efficace come dovrebbe essere in realtà

App pericolose: ecco quali dovete subito disinstallare

Le app in questione nascondono al loro interno un malware, chiamato Joker, che punta alle informazioni sensibili riguardo carte di credito e conti correnti, al fine di svuotare totalmente il vostro saldo.

Joker funziona in un modo molto semplice da spiegare. Con l’introduzione di Google Pay, molti utenti hanno associato al proprio account conti correnti e carte di credito. Tramite le app infette, il malware accede ai privilegi dell’amministratore, così da attivare servizi a pagamento senza che l’utente possa accorgerne.

Sono varie le applicazioni presenti nel Google Play Store ad essere infette. Queste mettono in serio pericolo i vostri saldi, ecco perché dovete prestare attenzione. Questa la lista delle app da cui diffidare:

Auxiliary Message

Element Scanner

Super SMS

Fast Magic SMS

Travel Wallpapers

Free CamScanner

Go Messages

Super Message

Se per caso avete già installato una di queste applicazioni sul vostro smartphone, disinstallatela prima che sia troppo tardi. Ormai Joker è un trojan estremamente diffuso, prima di scaricare app poco note, consultate sempre le recensioni per provare ad evitare di cadere in un brutto tranello.