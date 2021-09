Dopo il primo sguardo all’implementazione di WhatsApp sulle reazioni nei messaggi, l’azienda sta anche lavorando a una chat bubble riprogettata per i dispositivi iOS. Secondo il sempre affidabile WABetainfo, questa funzionalità è in fase di sviluppo e verrà rilasciata in un futuro aggiornamento.

Le bolle di chat ridisegnate sono più arrotondate e presentano un nuovo colore verde. Come si può notare dalle immagini rilevate, c’è un po’ più di contrasto tra le modalità scure e chiare. È anche possibile notare che le nuove bolle di chat sono più grandi e sembrano un po’ più moderne. Questo fa parte di altre modifiche che WhatsApp ha apportato all’app, come l’immagine ingrandita e l’anteprima dei collegamenti.

WhatsApp sta lavorando alle reazioni ai messaggi

Ne sapremo di più quando le funzioni arriveranno nel canale di test per gli utenti che partecipano alla beta dell’applicazione. Dobbiamo ancora aspettare il lancio di questa funzione per vedere quanto avrà un impatto sull’utilizzo quotidiano, ma è bello sapere che WhatsApp porta sempre qualcosa di nuovo nell’app.

Ieri abbiamo mostrato una prima occhiata a come funzioneranno le reazioni su WhatsApp. Anche questa funzionalità è in fase di sviluppo e non si sa ancora quando verrà rilasciata per tutti gli utenti. Secondo WABetainfo, queste funzionalità di reazioni saranno simili a ciò che sta già facendo Instagram. Quando invii una reazione, puoi selezionare qualsiasi emoji, i messaggi possono avere una quantità infinita di reazioni ma se hai più di 999 reazioni, leggerai 999+ e tutti possono vedere chi ha reagito a un messaggio.

Le modifiche potrebbero arrivare prima di quanto ci aspettiamo, quindi controllate la disponibilità dell’aggiornamento sui vostri device iOS e Android.