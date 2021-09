La grande sfida degli operatori telefonici non si ferma in estate. Anche nel mese di Settembre tutti i clienti di TIM, Vodafone, Iliad e WindTre potranno attivare delle offerte molto vantaggiose, caratterizzate da soglie di consumo molto ampie e da costi da vero ribasso.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: riparte la sfida della telefonia

La prima promozione prevista è quella di TIM con la sua ricaricabile TIM Gold Pro. Il prezzo di questa ricaricabile è di 7,99 euro al mese. Per il pacchetto dei contenuti, gli abbonati potranno beneficiare di consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con 70 Giga per la navigazione internet.

Alla promozione di TIM risponde Vodafone che assicura agli abbonati i vantaggi della tariffa oramai famosa chiamata Special 100 Giga. Il pacchetto per gli utenti prevede minuti senza limiti per le chiamate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo per il pubblico è di 9,99 euro.

Sempre in opposizione a TIM e Vodafone, risponde Iliad. Il provider francese anche in queste settimane ha deciso di confermare a listino la sua apprezzata ricaricabile Giga 120. Il pacchetto per il pubblico è caratterizzato da chiamate e SMS senza limiti con 120 Giga per la connessione internet. Tutto questo ad un prezzo di 9,99 euro per i nuovi utenti.

Altra occasione da non perdere per gli abbonati è la promozione WindTre Star+. I clienti che scelgono la ricaricabile di WindTre avranno 70 Giga per internet, chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque. Il prezzo mensile è di 7,99 euro.