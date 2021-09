TIM ha inserito 8 nuovi smartphone, fra cui OPPO Reno 6 Pro 5G e OPPO Reno 6 5G all’interno del suo listino Mobile Device valido per l’acquisto nei negozi TIM aderenti. Dato che alcuni sono 5G si potrà usufruire anche della Promo 5G gratis 3 mesi.

Nel dettaglio, OPPO Reno 6 Pro 5G è presente nel listino TIM con un prezzo pari a 799,90 euro con i colori Lunar Grey e Arctic Blue. Questo nuovo dispositivo che sarà in vendita a partire dal 9 Settembre 2021 prevede una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 65W, un display AMOLED FHD+ da 6,55″ a 90 Hz (20:9) Corning Gorilla Glass 5, un processore Qualcomm Snapdragon 870 Octa Core fino a 3,2 GHz. Scopriamo gli altri.

Tim inserisce 8 nuovi smartphone nel proprio listino

C’è poi anche il nuovo Oppo Reno 6 5G a 499,90 euro con i colori Stellar Black e Arctic Blue, che sarà in vendita a partire dal 9 Settembre 2021 e prevede una batteria da 4300 mAh con ricarica rapida da 65W, un display AMOLED FHD+ da 6,43″ a 90 Hz (20:9) Corning Gorilla Glass 5, un processore Mediatek Dimensity 900 Octa Core fino a 2,4 GHz. Nel listino dei terminali TIM è stato inserito anche l’OPPO A16s con connettività 4G a un prezzo di 189,90 euro con i colori Crystal Black e Pearl Blue.

Nel listino, oltre ai 3 nuovi OPPO, sono stati inseriti anche i seguenti nuovi smartphone con connettività 5G: Motorola edge 20 PRO 5G a 699,90 euro con colori Midnight Blue e Indigo; Motorola edge 20 LITE 5G a 379,90 euro con colori Graphite e Lagoon Green; Samsung Galaxy A52s 5G a 469,90 euro con colori Black e White; REALME GT Master Edition 5G a 349,90 euro con colore Black OM; TCL 20R 5G a 179,90 euro con colori Granite Grey e Lazurite Blue.

Al momento questi sono i prezzi di listino per l’acquisto in un’unica soluzione tramite TIM. Non è comunque escluso che presto questi smartphone possano essere proposti anche a rate ai clienti dell’operatore di rete mobile e di rete fissa, con delle offerte dedicate anche tramite finanziamento TIMFin.