Con l’avvio del mese di Settembre 2021, Sky ha deciso di rendere disponibile una promozione con prezzi ulteriormente scontati per i primi 18 mesi dedicata a tutti i nuovi clienti Sky Wifi.

L’offerta sarà scontata sia per chi vuole sottoscrivere solo il servizio di connettività internet di rete fissa con chiamate ma anche per chi vuole attivare contestualmente pure un abbonamento a Sky TV.

Sky Wifi: fibra e chiamate illimitate a prezzo scontato

L’operatore ha quindi rinnovato il portafoglio Sky Wifi dedicato ai nuovi clienti, disponibile sia nei negozi che online è composto dalle offerte denominate rispettivamente Sky Wifi, Sky Wifi Plus e Sky Wifi Ultra Plus, che in questo modo si allinea a quello già valido per i già clienti dell’emittente satellitare con abbonamento Pay TV.

Infatti, oltre alla promo già attiva da qualche mese che rende gratuita l’opzione Voce Unlimited (chiamate illimitate nazionali) per i primi 18 mesi, poi a 5 euro al mese, i nuovi clienti Sky Wifi ottengono adesso anche un ulteriore sconto di 5 euro al mese per i primi 18 mesi sul canone mensile dell’offerta base Sky Wifi, che in questo modo è pari a 24,90 euro al mese per 18 mesi (invece di 29,90 euro).

Ecco dunque come si presenta attualmente il portafoglio di offerte Sky Wifi valido per tutti i nuovi clienti Sky, con le relative promozioni applicate: Offerta Sky Wifi con connessione internet illimitata in in FTTC (Super Internet) o Fibra FTTH (Fibra100%), chiamate a consumo e modem Wifi Hub a un prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese, Sky Wifi Plus con connessione internet illimitata in in FTTC (Super Internet) o Fibra FTTH (Fibra100%), chiamate illimitate incluse gratis per 18 mesi e modem Wifi Hub, il tutto al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi a 34,90 euro al mese e Sky Wifi Ultra Plus con connessione internet illimitata in in FTTC (Super Internet) o Fibra FTTH (Fibra100%), chiamate illimitate incluse gratis per 18 mesi e modem Wifi Hub con la rete mesh creata dai Wifi Pod, il tutto al prezzo scontato di 27,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi a 37,90 euro al mese.