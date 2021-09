La versione da 6 GB + 128 GB del nuovo realme GT Master Edition è in vendita a 299 euro. Trattasi di un dispositivo unico nel suo genere, simbolo per l’azienda. Realme ha raggiunto il traguardo di 100 milioni di telefoni venduti il tutto il mondo con questo nuovo smartphone di fascia media, il primo sul mercato europeo con 5G Qualcomm Snapdragon 778G.

Il nuovo realme GT Master Edition inizialmente era disponibile solo in altri Paesi, oggi debutta anche in Italia, con un’imperdibile offerta di lancio per la versione di 6 GB con 128 GB di spazio d’archiviazione. Oggi, 6 settembre, e domani 7 settembre, il dispositivo sarà in vendita a 299 euro anziché 349 euro su Amazon e i siti di Tim, Unieuro e realme. Mentre la variante da 8 GB + 256 GB di spazio d’archiviazione è disponibile a 399 euro.

realme GT Master Edition in collaborazione con un celebre designer in offerta su Amazon, Unieuro, Tim e il sito dell’azienda

Il realme GT Master Edition è stato anche premiato con il prestigioso premio iF Design Award 2021. Il dispositivo, infatti, nasce dalla partnership tra realme e il designer Naoto Fukasawa. Grazie a questa collaborazione, il design del dispositivo non è passato inosservato. Il celebre industrial designer giapponese ha tratto ispirazione dalle valigie per la parte posteriore della versione Voyager Grey, in pelle vegana e con una trama in rilievo simile a quella dei trolley. L’azienda ha utilizzato una macchina computerizzata per inserire con estrema precisione le strisce di policarbonato che lo compongono.

Il risultato è uno smartphone pratico e comodo da usare, ma al contempo consistente e bello da vedere. Già in passato Naoto Fukusawa ha collaborato con l’azienda per i design dei modelli Onion e Garlic del realme X Master Edition. Per quanto riguarda il GT Master Edition, per chi volesse acquistarlo in altre colorazioni – oltre a quella personalizzata dal noto designer – sono disponibili i modelli Cosmos Black e Luna White, ispirati rispettivamente allo spazio e alla luna.