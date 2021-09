Il volantino Mediaworld riserva sorprese davvero a non finire per tutti gli utenti che decidono di recarsi in negozio, o affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda.

Gli acquisti possono essere completati entro e non oltre il 12 settembre 2021, con possibilità di richiedere la spedizione a pagamento al domicilio, se l’acquisto è effettuato tramite l’e-commerce (in genere ha un costo inferiore ai 10 euro). Il Tasso Zero, invece, potrà essere richiesto nel momento in cui l’ordine avrà un valore superiore ai 199 euro, previa approvazione da parte della finanziaria.

MediaWorld: quante sorprese e che offerte nel volantino

Gli smartphone Android inclusi all’interno del volantino MediaWorld, appartengono più che altro alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, sono tutti dispositivi in vendita a meno di 400 euro, i quali promettono ottime prestazioni generali. I modelli da non perdere assolutamente di vista toccano Oppo A15, Samsung Galaxy A22, Oppo Reno 4Z, Wiko Y81, Oppo A94, Samsung Galaxy A12 o Galaxy A52s, tutti commercializzati nella variante sbrandizzata.

Gli utenti che invece vorranno acquistare uno smartphone con sistema operativo Apple, potranno affidarsi ad uno a scelta tra iPhone 12 Pro, disponibile a 1129 euro, iPhone 12 Mini, in vendita a 689 euro, iPhone 12 Pro Max a 1329 euro e simili. Nella maggior parte dei casi presentano 128GB di memoria interna, e come nella situazione precedente, sono completamente sbrandizzati.

Il volantino MediaWorld lo potete sfogliare in ogni sua parte aprendo le pagine che abbiamo integrato nell’articolo, scoprirete i singoli prezzi, anche applicati su differenti categorie merceologiche.