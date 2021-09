Lupin: il regista spiega il segreto nascosto di questa serie TV Netflix

Bisogna ammetterlo, Lupin è uno dei titoli che ha catturato non solo l'attenzione, ma anche l'affetto di tantissimi abbonati Netflix. È in arrivo la sua terza stagione e, nel mondo delle serie TV, non si parla di altro. Un successo di questa portata è stato davvero inaspettato. Perché tanto interesse per questa produzione? In un'intervista spettacolare, il regista ha spiegato il segreto nascosto di Lupin.