Le promozioni di queste ultime settimane hanno confermato il ruolo di Iliad come operatore di riferimento nel campo della telefonia mobile. Il gestore francese ha rilanciato la sua offerta grazie alla promozione Giga 120. Questa tariffa ha previsto consumi senza limiti per chiamate e SMS con 120 Giga per internet ad un costo di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, da cosa nasce il possibile addio al 3G

Tra i migliori pregi della tariffa Giga 120 di Iliad c’è senza dubbio la presenza dell’opzione 5G. I clienti che optano per questa ricaricabile avranno la possibilità di connettersi in internet con le velocità massima senza costi aggiuntivi e senza alcun extra sul prezzo della ricaricabile.

Il 5G di Iliad rappresenta già una realtà in molte città della nazione ed entro il 2022 il gestore francese si è impegnato ad estendere la sua copertura in gran parte del territorio italiano.

Il costante investimento di Iliad sul 5G potrebbe però portare ad una serie di cambiamenti. L’operatore francese, ad esempio, potrebbe presto dar vita ad un processo di dismissione per le linee 3G. Il possibile addio al 3G, sulla scia di quanto fatto da altri operatori tra cui TIM e Vodafone, sarebbe determinate proprio per concentrare gli sforzi su investimenti strutturali per il 5G.

Le tempistiche, in questa fase, non sono ancora chiare. Come noto, Iliad ancora non garantisce la copertura omogenea del territorio. Sino a quando la copertura non sarà ampliata, il 3G resterà protagonista in Italia. Per tale ragione, ulteriori sviluppi potrebbero arrivare solo nel 2022.