Il momento risulta essere fortemente favorevole per Iliad, proprio come tanti utenti avevano già carpito durante gli scorsi mesi. La nota azienda che sfiora oggi gli 8 milioni di clienti, sta riuscendo a stupire sempre di più e non solo grazie alle sue offerte. C’è anche una grande disponibilità verso gli utenti che hanno già sottoscritto un’offerta, contrariamente a quanto accade nel caso di altri provider.

Iliad infatti permetterà a tutti di poter passare all’offerta migliore del momento, ovvero quella da 120 giga con il 5G incluso per soli 9,99 € al mese.

Iliad: ora tutti potranno passare alla Giga 120 con un solo click

Stando alle ultime notizie, sarà davvero semplice tramite l’area clienti passare alla promozione migliore del momento, ovvero quella da 120 giga in 5G. Tutti coloro che hanno sottoscritto un’offerta da 9,99, potranno rimpiazzarla con la migliore ora disponibile sul sito di Iliad. Basterà infatti semplicemente sostituire la propria offerta senza pagare nulla.

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.

Questo è quanto scritto all’interno di una nota da parte della società che dunque permetterà a tutti con un solo clic di passare all’offerta migliore attualmente disponibile, la quale comporterà un upgrade verso il 5G.