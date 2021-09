ho. Mobile e le nuove promo che portano giga in quantità: ecco i prezzi top

Sono davvero tanti i gestori che oggi riescono a far venire l’acquolina in bocca a diversi utenti, anche a quelli che si trovano bene con il loro provider di fiducia. Tra tutti quelli più interessanti al momento ci sono soprattutto i gestori virtuali, tra i quali figura ho. Mobile.

Si tratta di un gestore è molto vantaggioso dal punto di vista del prezzo e dei contenuti delle offerte, le quali in questo caso sono tre. Si tratta di soluzioni che durano per sempre nel tempo e che costano pochissimo per quanto concerne l’attivazione. In basso trovate tutte le offerte attualmente disponibili sul sito.

ho. Mobile: arrivano le nuove offerte di settembre, ecco l’elenco

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 5,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Oppure:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Attivazione di un nuovo numero:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 8,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: