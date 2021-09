Coop e ipercoop si avvicinano il più possibile alle migliori realtà del territorio nazionale, in termini di rivendita di elettronica, proponendo una soluzione unica nel proprio genere, nonché ricca di prezzi molto bassi.

Il volantino effettivamente descritto nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere attivo solo ed esclusivamente in specifici punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o da altre parti, se non in rare occasioni. Alcuni modelli, infatti, possono essere acquistati sfruttando l’e-commerce, ed in particolar modo la spedizione gratuita diretta verso il proprio domicilio (al superamento dei 19 euro di spesa).

Coop e Ipercoop: la qualità degli sconti

Coop e Ipercoop avvicinano gli utenti che vogliono spendere poco nell’acquisto di un nuovo smartphone, infatti all’interno del volantino hanno deciso di aggiungere lo Xiaomi Redmi 9C, un prodotto veramente economico, ed oggi acquistabile con un esborso finale di soli 115 euro.

La caratteristica principe del prodotto è chiaramente la batteria, un componente da addirittura 5000mAh, pronto per convincere tutti coloro che vorrebbero acquistare un battery phone. Le restanti specifiche rispecchiano perfettamente la fascia di appartenenza, infatti parliamo di un processore octa-core, di un display da 6,55 pollici, 3GB di RAM e 64GB di memoria interna completamente espandibili.

Il prodotto viene commercializzato nella sua variante no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, oltre alla garanzia di 24 mesi, la quale permette di riparare tutti i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali causati direttamente dall’utente.