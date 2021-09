Carrefour è letteralmente impazzita, per l’inizio del mese di Settembre ha lanciato un nuovo volantino che promette un risparmio mai visto prima, con prezzi decisamente alla portata di tutti.

L’accessibilità, come tutte le campagne promozionali dell’azienda, è garantita solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, non online sul sito ufficiale. Essendo il volantino a tutti gli effetti un Sottocosto, prevede scorte estremamente limitate in ogni negozio, per questo motivo si consiglia una rapida decisione, sebbene la campagna sia effettivamente in scadenza il 5 settembre 2021.

Carrefour: occasioni no-stop nel volantino

Il migliore prodotto attualmente disponibile da Carrefour è chiaramente l’Apple iPhone 11, un best buy assoluto, il quale promette la possibilità di godere di ottime prestazioni generali, ad un prezzo complessivamente ragionevole. Per l’acquisto della variante no brand con 128GB di memoria interna, bastano appunto soli 599 euro.

Nel momento in cui invece si dovessero ridurre le aspettative generali, il consiglio è di virare verso modelli in vendita a meno di 400 euro, i quali prevedono Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 10, Samsung Galaxy A32, Motorola E7i Power, Oppo A94 o anche altri dispositivi in linea in termini di prestazioni e prezzo.

Questo è parte di ciò che vi attende direttamente da Carrefour, se volete conoscere l’intera campagna promozionale da vicino, non dovete fare altro che aprire quanto prima tutte le pagine che potete visualizzare sottoforma di galleria fotografica qui sotto, ricordando che gli acquisti possono essere completati solamente online.