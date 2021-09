Le nuove offerte rese disponibili dal volantino Bennet promettono un risparmio quasi senza precedenti, gli utenti sono felicissimi di poter mettere le mani sui migliori prodotti.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, non altrove o comunque sul sito ufficiale dell’azienda. I clienti che spenderanno più di 199 euro, avranno anche l’opportunità di richiedere la cosiddetta rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Bennet: il risparmio è di casa

Sconti pazzi da Bennet, il volantino punta tutto su uno dei migliori smartphone degli ultimi anni, stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 11, la variante più richiesta dalla popolazione italiana, effettivamente acquistabile a 599 euro, con 128GB di memoria interna e buonissime prestazioni generali.

Le occasioni da Bennet non terminano qui, scorrendo la campagna si nota anche la presenza del Samsung Galaxy A32 5G, un terminale che convince tutti con buone prestazioni generali, un comparto fotografico all’altezza (data anche la presenza di 4 sensori), un display AMOLED da oltre 6 pollici e tutto quanto avremmo mai potuto desiderare, con un prezzo finale di soli 249 euro.

Questo e molto altro ancora vi attende direttamente da Bennet, la campagna promozionale può essere sfogliata direttamente nelle pagine sottostanti, ricordando le varie limitazioni, sopratutto in termini di accessibilità, di cui vi abbiamo parlato prima. Premete le anteprime nella galleria fotografica per poterle visualizzare in alta definizione e scoprire tutti i prezzi.