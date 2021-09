Un litro di diesel costava 1,43 euro nella seconda settimana di agosto, mentre la benzina super senza piombo 1,59 euro, secondo il ministero francese della transizione ecologica.

I prezzi erano scesi fino a € 1,16 per il diesel e € 1,23 per la benzina al culmine della pandemia nel maggio 2020, poiché l’aumento dei casi di Covid ha portato il mondo a un punto morto.

“Stiamo semplicemente tornando ai prezzi registrati poco prima della pandemia“, ha detto a Le Parisien Olivier Gantois, presidente dell’Union française des industry pétrolières (Unione francese delle industrie petrolifere).

“Dal momento che i prezzi del carburante sono costituiti per il 60% da tasse, è la parte non fiscale, e quindi i mercati internazionali, che stanno influenzando le variazioni”.

I prezzi del greggio sono scesi sotto i 20 dollari al barile nell’aprile 2020, ma sono aumentati con la ripresa dell’economia globale. Un barile costava 73 dollari a giugno e 74 dollari a luglio.

Potrebbe ritornare tutto normale

Ma nonostante la situazione verrà tenuta sotto d’occhio dai principali enti, dal momento che il costo della vita è stato una delle principali lamentele durante il lockdown, i prezzi del carburante non hanno raggiunto i livelli visti negli ultimi anni.

I prezzi hanno raggiunto € 1,53 per il diesel e € 1,57 per la benzina nell’ottobre 2018, un mese prima dell’inizio delle proteste dei “Gilet gialli” e il costo della guida (essenziale per chi si trova in aree remote con opzioni di trasporto pubblico limitate) è diventato un grido di battaglia, dalle tasse extra sul carburante verde ai limiti di velocità sulle strade rurali.

Alberto Balboni, economista dell’istituto di ricerca privato Xerfi, ha detto che i prezzi del carburante dell’AFP dovrebbero stabilizzarsi intorno ai 70 dollari al barile “verso la fine dell’anno o anche oltre, perché a quel prezzo, pochi produttori vorranno sacrificare parte della loro produzione per spingere ulteriormente i prezzi, il che rischierebbe di scoraggiare la domanda”.

Altri esperti hanno avvertito che ulteriori fluttuazioni non possono essere escluse a seconda della situazione sanitaria. Nel caso della benzina, ci sono altre possibili spiegazioni oltre l’evoluzione della pandemia.