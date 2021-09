L’operatore Wind Tre ha lanciato una nuova offerta disponibile per tutti. La Wind Tre GO Unlimited Fire + potrà essere attivata entro il 30 settembre presso uno dei numerosi punti vendita del gestore ma soltanto dai nuovi clienti che decideranno di procedere contestualmente con l’attivazione di una tariffa di rete fissa.

Wind Tre GO Unlimited Fire +: costo e contenuti della nuova offerta con Giga illimitati!

La Wind Tre GO Unlimited Fire + con Easy Pay può essere attivata da tutti gli utenti interessati, i quali potranno ottenerla soltanto dopo aver richiesto l’attivazione di un’ulteriore tariffa di rete fissa.

Dopo aver stipulato i due contratti, grazie alla GO Unlimited Fire +, i nuovi clienti Wind Tre avranno la possibilità di usufruire di minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, di 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Il costo della nuova offerta Wind Tre è di soli 6,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno però sostenere la spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Stessa modalità di pagamento sarà utilizzata per saldare il costo della tariffa di rete fissa WindTre Super Fibra, disponibile a un costo mensile di 22,99 euro. Quest’ultima, oltre a garantire Giga illimitati per la navigazione, include anche un anno di abbonamento ad Amazon Prime.

L’offerta non costituisce l’unica opzione conveniente attualmente proposta da Wind Tre. E’ sufficiente accedere al sito ufficiale o recarsi in uno dei numerosi punti vendita per conoscere tutte le opzioni tariffe disponibili a partire da costi di rinnovo davvero irrisori.