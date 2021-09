WhatsApp: tanti utenti dicono addio alla chat, ecco i motivi

Il grande blasone di WhatsApp è concesso anche dalla grande affidabilità della piattaforma, la quale cresce anno dopo anno e traendo insegnamento da tutte le peripezie che si trova di fronte. Sono mutate tantissime cose con il corso del tempo, e in questo caso gli utenti si sono adattati alla meglio. Chiaramente uno degli aspetti migliori riguarda gli aggiornamenti, che arrivano molto frequentemente e con tante novità.

Il pubblico infatti non attende altro, dato che talvolta potrebbe venire meno la voglia di usare una piattaforma che se non fosse per gli update sarebbe statica. Nel frattempo però ci sono anche delle criticità, le quali però non possono essere accollate a WhatsApp. Infatti per quanto riguarda le truffe la piattaforma può farci ben poco, visto che sono gli utenti a scegliere cosa diffondere in chat. Adesso però qualcuno sarebbe davvero stufo, infatti in molti avrebbero preso provvedimenti molto duri.

WhatsApp: gli utenti hanno scelto di abbandonare in più casi la nota applicazione

Sono davvero tanti gli utenti che continuano ad abbandonare WhatsApp ultimamente, nonostante i numeri siano sempre molto alti. Si parla infatti di oltre 2 miliardi di persone attive all’interno della celebre piattaforma di messaggistica che però starebbe subendo la grande ondata di miglioramenti apportata da Telegram.

Il colosso della messaggistica russo starebbe dando tutto pur di superare WhatsApp e negli ultimi mesi avrebbe addirittura ottenuto circa 100 milioni di utenti. Questi numeri lasciano ben sperare per un futuro, ma per WhatsApp è il contrario. Qualcuno si preoccupa e ritiene che ben presto Telegram possa superare l’applicazione di Facebook molto rapidamente.