In questo periodo, Vodafone sta proponendo presso i suoi punti vendita delle promozioni su alcuni smartphone e tablet di Samsung, Xiaomi, Oppo Realme e Motorola, acquistabili in un’unica soluzione con dei prezzi scontati fino al 31% rispetto al listino.

Queste promozioni per acquisti cash saranno dunque valide nei negozi Vodafone per il mese di Settembre 2021, salvo esaurimento scorte. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone propone smartphone e tablet a prezzi scontati

Un esempio di smartphone a prezzi scontati in negozio sono Xiaomi Redmi 9AT al costo di 89,99 euro anziché 129,99 euro di listino (per uno sconto del 31%), Xiaomi Redmi 9T 128GB acquistabile a 159,99 euro invece che 229,99 euro di listino (per uno sconto del 30%), Xiaomi Redmi Note 10S 128GB al costo di 229,99 euro anziché 279,99 euro di listino (per uno sconto del 18%) e Xiaomi Mi 11i 5G al prezzo di 569,99 euro invece di 649,99 euro di listino (per uno sconto del 12%).

Sono disponibili anche dispositivi Samsung, come il Galaxy A32 5G disponibile al costo di 249,99 euro invece che 299,99 euro di listino (sconto del 17%), Samsung Galaxy A52s 5G al prezzo di 399,99 euro anziché 469,99 euro di listino (sconto del 15%), Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB al costo di 999,99 euro invece che 1279,99 euro di listino (sconto del 22%) e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB acquistabile a 1099 euro anziché 1329,99 euro di listino (sconto del 17%). Non mancano gli smartphone Oppo.

Infine, fra gli smartphone in promozione presso i punti vendita Vodafone ci sono anche Realme C21 4G 64GB al costo di 99,99 euro (invece di 139,99 euro di listino, sconto del 29%) e Motorola Moto G20 64GB al prezzo di 119,99 euro (anziché 169,99 euro di listino, sconto del 29%). Per quanto riguarda invece i tablet, è possibile acquistare nei negozi dell’operatore il Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE a 299,99 euro invece di 359,99 euro di listino (sconto del 17%). Per scoprire tutti i dettagli recatevi in un qualsiasi negozio dell’operatore.