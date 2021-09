Vodafone ha abituato i suoi clienti a grandi sorprese. Anche nel corso dell’estate il provider inglese ha inserito nei suoi listini una serie di tariffe low cost con soglie di consumo quasi illimitati. Le promozioni di Vodafone non sono l’unica garanzia per gli utenti. Il gestore britannico infatti ha investito molte risorse anche nei servizi: un esempio è dato dalle eSIM.

Vodafone, novità per le eSIM ora anche online

Vodafone è tra i primi gestori italiani ad offrire al pubblico le schede virtuali. Le eSIM così come le tradizionali schede fisiche avranno un costo una tantum di 10 euro, da elargire in sede di attivazione.

La caratteristica principale delle eSIM di Vodafone è rappresentata da un codice QR. Con il codice gli utenti potranno associare la loro rete sullo smartphone. Al tempo stesso, sempre il codice QR rappresenta un’alternativa ai tradizionali PUK e PIN delle schede fisiche.

Le eSIM di Vodafone sono compatibili con i principali smartphone di nuova generazione. Il gestore inglese ha garantito la presenza delle schede virtuali sia per i dispositivi Android che per gli iPhone.

Un’ulteriore novità è in arrivo per gli utenti sempre legata alle eSIM. I clienti, infatti, avranno la possibilità di acquistare le schede virtuali anche in rete, attraverso il sito online. Le eSIM sono infatti compatibili con le principali promozioni di listino disponibili online sul portale di Vodafone. In base alle attuali condizioni commerciale di Vodafone, invece, le eSIM non sono compatibili con le famose tariffe operator attack dedicate alla portabilità del numero telefonico.