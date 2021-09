I prezzi attivati da Unieuro sono veramente molto economici, raggiungono livelli decisamente più bassi del solito, garantendo al consumatore un risparmio fuori da ogni logica.

Spendere poco con Unieuro è decisamente più semplice del previsto, basta collegarsi al sito ufficiale, richiedendo la spedizione gratuita al superamento dei 49 euro di spesa, oppure affidarsi completamente ai negozi sparsi per il territorio nazionale. Indipendentemente dal metodo scelto, ricordiamo che tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed in versione completamente sbrandizzata.

Unieuro: queste sono le offerte più interessanti

Le migliori offerte di Unieuro passano prima di tutto per la fascia alta della telefonia mobile, qui si possono acquistare alcuni dei migliori terminali attualmente in circolazione, come ad esempio Samsung Galaxy S21+ a 869 euro, ma anche un buonissimo Xiaomi Mi 11i a 499 euro o l’Oppo find X3 Neo a 659 euro.

Volendo invece puntare su un modello decisamente più economico, ad esempi rientrano nei 300 euro di spesa, la scelta può ricadere su Oppo A15, Motorola Moto G10, Wiko Y81, Xiaomi Redmi 9T, Realme 8 Pro, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 10 o Redmi 9A.

Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo che tutti i prodotti sono distribuiti nella variante completamente sbrandizzata, con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nei punti vendita sparsi per il territorio, non altrove, e coprirà solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dall’utente.

I dettagli del volantino Unieuro sono disponibili nell’articolo.