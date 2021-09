Il prezzo del CyberLandr sarà di 36 mila euro circa, piuttosto alto per essere un’aggiunta a un’auto che già da sola ne costa più di 100, ma dopotutto stiamo parlando di un dispositivo munito di sistema pieghevole, sedie, TV, bagno e cucinotto. Mica poco. Insomma, il prezzo dovremmo vederlo come quello di un camper, e non come quello di un semplice accessorio.

La produzione sarebbe già dovuta cominciare, ma a detta dello stesso Musk è stata rimandata al 2022 a causa dei famosi rallentamenti industriali di cui sono protagoniste le batterie utili ad accumulare l’energia elettrica. A detta degli esperti, in ogni caso, non appena il nuovo camper Tesla arriverà in commercio sarà capace di rivoluzionare l’industria del camper, proprio come le auto Tesla hanno rivoluzionato quella dell’automobile.