Circolano ormai da tempo numerosi voci in merito alla realizzazione di un sensore fotografico da ben 200 MP da parte di Samsung e finalmente è la stessa azienda a offrire delle conferme. Il colosso sudcoreano ha proceduto soltanto pochi giorni fa con la presentazione del suo nuovo ISOCELL HP1, il sensore da 200 MP per smartphone.

Samsung in futuro potrebbe lanciare smartphone con fotocamera da 200 MP!

E’ stato già presentato ma soltanto in futuro avremo la possibilità di vederlo dal vivo su uno smartphone. Non sarà il prossimo Galaxy S22, infatti, a ospitare il nuovo sensore fotografico da 200 MP prodotto da Samsung.

Pur essendo già trapelate varie indiscrezioni riguardo l’introduzione della nuova straordinaria fotocamera sul top di gamma in arrivo nei primi mesi del prossimo anno, Samsung sembra voler procedere diversamente.

Al centro dei dibattiti, adesso, vi è la questione riguardante l’effettiva qualità garantita da un sensore tanto appariscente per la quantità di pixel. Senza entrare in merito a quelle che sono le specifiche tecniche, il sensore sarà utile per gli scatti effettuati in condizioni di scarsa luminosità. Grazie al sistema ChameleonCell, il sensore Samsung da 200 MP sarà infatti in grado di proporre scatti da 12,5 MP anche in ambienti poco luminosi. La qualità sarà migliore anche durante la ripresa dei video. Il sensore garantirà infatti i 50 MP e una risoluzione in 8K.

Samsung non ha ancora offerto dettagli relativi a quelli che saranno i dispositivi sui quali sarà possibile trovare il nuovo sensore. Pur continuano a dimostrarsi poco affidabile, la notizia per la quale l’azienda presenterà uno dei suoi Galaxy S22 con sensore da 200 MP non è da ritenere impossibile.