Dopo 3 mesi dal suo rilascio, Dawson’s Creek ha finalmente la sua sigla originale su Netflix. Finalmente i ragazzi cresciuti con questa serie potranno rivivere a pieno i loro ricordi.

Dawson’s Creek: finalmente potete gridare Anouonauei!

“I Don’t Want to Wait”, da noi italiani trasformata in anouonauei, è pronta ad accogliervi ogni qual volta avvierete una puntata di Dawson’s Creek su Netflix.

Ad annunciarlo è un post su Twitter da parte di Netflix Italia, che essendo a conoscenza della versione italiana della canzone, descrive l’accaduto con una sola parola: anouonauei!

La sigla non è stata aggiunta fin dall’inizio per una questione legata ai diritti sulla canzone “I Don’t Want to Wait“. Netflix aveva infatti fin da subito chiarito che “la sigla non c’è, lo sappiamo e non dipende da noi”

Ora però è stata finalmente aggiunta, quindi correte a godervi al massimo un episodio di gridando a squarciagola anouonauei!