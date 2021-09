Il volantino MediaWorld è letteralmente da pazzi, riserva agli utenti la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti molto speciali, con prezzi sempre più bassi.

La data di scadenza dell’intera campagna promozionale è il 12 settembre, tutti gli acquisti possono essere completati sia online che in negozio, con la sola negatività relativa al pagamento delle spese di spedizione per coloro che sceglieranno di affidarsi all’e-commerce. I prodotti sono disponibili con garanzia di 24 mesi, e sopratutto il Tasso Zero può essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

MediaWorld: occasioni e prezzi davvero economici

Il volantino MediaWorld asseconda prima di tutto gli utenti che da tempo avrebbero voluto acquistare uno smartphone Apple, anche pagandolo cifre elevate. Sfogliando la campagna notiamo la presenza di iPhone 12 Pro Max, disponibile all’acquisto a 1329 euro, passando anche per iPhone 12 Mini, disponibile a 689 euro, oppure la via di mezzo, l’iPhone 12 Pro, disponibile a 1129 euro.

Coloro che invece vorranno avvicinarsi al mondo Android, e saranno disposti a spendere solo meno di 400 euro, potranno optare per uno a scelta tra Samsung Galaxy A22, Oppo Reno 4Z, Oppo A94, Wiko Y81, TCL 10SE, Samsung Galaxy A52s, Galaxy A12 o anche l’ultimo Vivo Y70.

L’approfondimento del volantino MediaWorld può essere completato aprendo le pagine che trovate nell’articolo, in questo modo scoprirete da vicino tutti i migliori prezzi in circolazione, capendo anche quali sono le offerte pensate dall’azienda per altri settori o categorie merceologiche.