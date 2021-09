Il volantino del mese di Settembre lanciato da Euronics, promette un risparmio quasi senza precedenti per ogni utente che potrà recarsi in negozio.

La limitazione più grande della campagna è proprio questa, l’accessibilità diretta sul territorio nazionale; gli acquisti possono essere completati esclusivamente nei punti Euronics Nova, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Il Tasso Zero può essere invece richiesto solamente al superamento dei 199 euro di spesa effettiva.

Euronics: nuovo volantino con tantissime offerte

Il volantino Euronics nasconde al proprio interno un meccanismo tanto interessante quanto vincente, l’utente non deve fare altro che acquistare un qualsiasi prodotto del valore superiore ai 599 euro. Prestate attenzione, la cifra indicata non può essere considerata come somma di prodotti, ma sul singolo elemento.

Fatto questo, una volta in cassa avrete l’occasione di aggiungere un secondo dispositivo a scelta tra i seguenti, riuscendo a pagarlo una cifra decisamente inferiore rispetto al listino originario. Nello specifico sarà possibile richiedere una Nintendo Switch a 199 euro, un Chromebook HP allo stesso prezzo, variando poi su lavatrice LG, Rowenta X-Force Flex (l’aspirapolvere con il manico flessibile), un robot aspirapolvere iRobot Roomba e altri ancora.

La campagna promozionale può essere interamente sfogliata sul sito ufficiale di Euronics Nova, ricordatevi che gli acquisti potranno essere completati solamente in loco, non sul sito ufficiale. La garanzia per ogni prodotto è di 24 mesi, copre solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dal consumatore, e dovrà sempre essere esercitata nelle medesime location.