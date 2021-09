Il nuovo volantino Esselunga vi farà letteralmente impazzire, rappresenta un buonissimi punto di partenza su cui appoggiarsi per cercare di risparmiare su ogni acquisto.

La spesa da Esselunga è davvero ridotta ai minimi termini, tutti i consumatori hanno la possibilità di accedervi in negozio, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. I prodotti sono interamente commercializzati con annessa garanzia legale della durata di 2 anni, in grado di coprire solamente i difetti di fabbrica, non eventuali danni accidentali.

Esselunga: occasioni da non perdere per tutti

Il prodotto più interessante dell’intero volantino esselunga è chiaramente la Xiaomi Mi Band 5, una smartband richiestissima e desideratissima da tutti gli utenti nel mondo, impreziosita da un prezzo decisamente inferiore alle aspettative. Per il suo acquisto basteranno soli 19,95 euro, con annessa la solita garanzia di 2 anni.

Scorrendo la scheda tecnica ne possiamo scoprire alcune specifiche molto allettanti, ad esempio parliamo di un display AMOLED da 1,1 pollici di diagonale (completamente a colori e touchscreen), come anche una batteria da ben 14 giorni di autonomia, impermeabilità fino a 5 ATM e tutte le misurazioni che ci saremmo aspettati di trovare su un dispositivo di questo tipo. In particolare parliamo di monitoraggio del sonno, dei passi, del battito cardiaco, della distanza percorsa e svariate tipologie di allentamenti.

Le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero rappresentare un problema, quindi teoricamente dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della scadenza della campagna promozionale stessa.