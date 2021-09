Carrefour strizza l’occhio a tutti gli utenti che vogliono cercare di risparmiare il più possibile su ogni acquisto, il volantino avvicina ulteriormente i consumatori con prezzi bassi e grandissimi prodotti in promozione.

Risparmiare con Carrefour potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, fino al 5 settembre 2021 è stata attivata una campagna promozionale SottoCosto, con prezzi veramente alla portata di tutti. Gli acquisti possono essere completati solamente in negozio, non risultano essere disponibili online o sul sito ufficiale dell’azienda.

Se volete avere sul vostro smartphone i migliori codici sconto Amazon, andate il prima possibile sul nostro canale Telegram.

Carrefour: questi sono gli sconti da non perdere

I migliori sconti racchiusi all’interno del volantino Carrefour sono più che altro legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, parliamo infatti di smartphone da meno di 400 euro, tutti commercializzati nella variante no brand e con garanzia di 24 mesi. I modelli da acquistare toccano i vari Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A94, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Samsung Galaxy A32 o similari.

L’unico top di gamma da scegliere ad occhi chiusi è l’Apple iPhone 11, un best buy dato il prezzo finale, per la variante da 128GB, di soli 599 euro. Sebbene sia sul mercato da ormai più di un anno, rappresenta ancora un vero e proprio must per gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, godendo di prestazioni quasi invidiabili.

Per conoscere da vicino anche le altre offerte del volantino Carrefour, ricordatevi di aprire quanto prima le pagine che potete trovare elencate nell’articolo, ed inserite come galleria fotografica.