Settembre è arrivato ormai da qualche giorno ma non è tardi per mettere mano al catalogo Prime Video di Amazon che in vista di un piovoso autunno renderà disponibili tutta una serie di inediti contenuti ed aggiornamenti con Film e Serie TV di successo. La lista delle novità è giunta a noi con tanto di date specifiche di pubblicazione. Scopriamo insieme che cosa ci riserva il palinsesto del noto fornitore di servizi digitali.

Serie TV in esclusiva ed originali Amazon Prime Video

Dinner Club | 24 settembre

PSG Città delle luci, 50 anni di leggenda | 10 settembre

Voltaire High | 10 settembre

Lularich | 10 settembre

Back To The Rafters | 17 settembre

Do, Re & Mi | 17 settembre

Goliath | Stagione Quattro 24 settembre

Savage X Fenty Show | 24 settembre

Film in esclusiva ed originali

Cenerentola | 03 settembre

The Voyeurs | 10 settembre

Everybody’s Talking About Jamie | 17 settembre

Le Bal des Folles | 17 settembre

Il Giudizio | 20 settembre

Birds of Paradise | 24 settembre

Non potevano mancare inoltri i nuovi Film per i quali si cita l’apparizione di:

Banksy – L’arte della ribellione | 1 settembre

Il cavaliere oscuro | 1 settembre

Batman Returns | 1 settembre

Batman Forever | 1 settembre

Batman Begins | 1 settembre

Batman & Robin | 1 settembre

Batman | 1 settembre

Il cavaliere oscuro – Il ritorno | 1 settembre

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro | 1 settembre

Grease – Brillantina | 1 settembre

I due carabinieri | 1 settembre

In viaggio con papà | 1 settembre

L’amore è eterno finchè dura | 1 settembre

Braven – Il coraggioso | 1 settembre

Compagni di scuola | 1 settembre

Borotalco | 1 settembre

Viaggi di nozze | 1 settembre

Bianco rosso e Verdone | 1 settembre

T2 Trainspotting | 2 settembre

Southpaw – L’ultima sfida | 2 settembre

Un’occasione da Dio | 3 settembre

Tuttapposto | 4 settembre

Marianne & Leonard: Parole D’Amore | 4 settembre

Elephant White | 7 settembre

Tomiris – Principessa guerriera | 9 settembre

Il giustiziere della notte | 9 settembre

Brooklyn’s Finest | 9 settembre

Il fidanzato di mia sorella | 10 settembre

Le nuove avventure di Aladino | 10 settembre

12 Soldiers | 11 settembre

Lupin III – Il castello di Cagliostro | 13 settembre

Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia | 13 settembre

Lupin III – La pietra della saggezza | 13 settembre

Jurassic City | 13 settembre

Tutti Per Uma | 15 settembre

Puerto Escondido | 15 settembre

Super 8 | 15 settembre

Amnesia | 15 settembre

Camerieri | 15 settembre

Tutti gli uomini del deficiente | 15 settembre

The Putin Interviews | 15 settembre

Se mi vuoi bene | 18 settembre

Dolittle | 19 settembre

Chain of Command | 20 settembre

Wildlife | 21 settembre

Run with the Hunted | 23 settembre

Fuga dal matrimonio | 23 settembre

Sicario | 24 settembre

The Ramen Girl | 28 settembre

Playmobil | 30 settembre

E come dimenticarci delle serie TV? Ecco quelle in fase di pubblicazione e quelle già arrivate.

NUOVE SERIE