Amazon è l’e-commerce per eccellenza e non è mai sazia di nuove sfide. Infatti, dopo tante invenzioni, ora potrebbe arrivare una smart TV con Alexa integrato. La notizia è stata lanciata da Business Insider, la quale ha rivelato come Amazon sarebbe pronta a entrare anche nel settore dei televisori intelligenti. Questa decisione potrebbe rivelarsi davvero azzardata, essendo che il mercato è saturo e già si sta imponendo il Fire TV Stick del brand. Di fatto, già nel 2015 l’azienda ha provato ha lanciare il Fire Phone, ma che purtroppo fu una vera delusione.

Amazon: ecco come sarà la nuova smart TV con Alexa integrato

Allo stato attuale, non si sa ancora molto della nuova smart TV di Amazon. Sempre secondo Business Insider, la TV sarà prodotta da aziende di terze parti e non internamente al colosso stesso. Di fatto, l’azienda di Jeff Bezos avrebbe avviato una partnership con TLC al fine di produrre smart TV con schermi che vanno dai 55 ai 75 pollici. Tuttavia, non ci sono indiscrezioni riguardo le caratteristiche.

Anche se sono prodotte da aziende di terze parti, le TV avranno come assistente vocale Alexa e avranno tutte le funzioni dell’intelligenza artificiale che fornisce. Non è ancora chiaro se le smart TV Amazon avranno il software Fire TV, ma è sicuro che non mancherà Prime Video per assistere a film, serie TV e soprattutto alle partite della Champions League in streaming.

Sempre secondo Business Insider, le nuove smart TV Amazon dovrebbero arrivare il prossimo mese negli Stati Uniti in occasione del Cyber Monday. Nel caso in cui la riposta del mercato dovesse essere positiva, il lancio potrebbe avvenire anche in Europa.