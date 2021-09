Per alcuni ex clienti di WindTre è arrivata una nuova promozione dedicata molto interessante. Si tratta dell’offerta denominata WindTre GO 100 Star Plus che propone ben 100 GB al mese a 7,99 euro e al momento viene proposta teniate una campagna SMS. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

WindTre attrae i suoi ex clienti con la promo WindTre GO 100 Star Plus con ben 100 GB al mese

Anche per questo mese il noto operatore telefonico arancione ha deciso di proporre una nuova offerta per attirare l’attenzione dei suoi ex clienti. In particolare, si tratta della promo WindTre GO 100 Star Plus e, come già accennato, viene proposta tramite l’invio di un SMS. Ecco il testo del messaggio:

“100GIGA, minuti illimitati e 200SMS a 7.99E/mese con la Top Quality Network di WINDTRE: SE NON LA PROVI NON CI CREDI! Attivazione GRATIS e SIM 0E nei nostri negozi entro il 09/09. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e privacy su windtre.it/go100splus/”.

Nello specifico, con questa offerta gli utenti potranno avere a disposizione 100 GB di traffico dati con connettività 4G+, minuti di chiamate illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri, ad un costo di 7,99 euro al mese. L’offerta sarà attivabile fino al prossimo 9 settembre e il costo di attivazione e della scheda SIM sono gratuiti. Oltre a questo, sono inoltre inclusi alcuni servizi come Ti ho cercato e la Segreteria Telefonica, senza ovviamente costi extra.

Per poterla attivare, gli utenti interessati dovranno effettuare la portabilità del proprio numero verso l’operatore telefonico WindTre presso i negozi fisici aderenti.