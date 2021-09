Minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione a soli 7,99 euro al mese. La nuova WindTre GO 100 Star Plus è la tariffa da non perdere ma non tutti ricevono la possibilità di attivarla.

WindTre GO 100 Star Plus: chi può attivare l’offerta!

La WindTre GO 100 Star Plus è l’offerta dedicata dal gestore agli ex clienti, i quali potrebbero ricevere un apposito SMS nel corso dei prossimi giorni e conoscere le modalità di attivazione della tariffa winback.

A soli 7,99 euro al mese senza costi di attivazione e con SIM offerta gratuitamente dal gestore, la WindTre GO 100 Star Plus include ben 100 GB di traffico dati per la navigazione, una quantità illimitata di minuti per le chiamate e 200 SMS verso tutti i numeri. In più, garantisce tutti i servizi extra, come l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di segreteria telefonica, la navigazione hotspot e il servizio Ti ho Cercato.

L’attivazione può essere effettuata presso uno dei numerosi punti vendita del gestore ma soltanto dagli ex clienti che riceveranno la comunicazione da parte di WindTre. La tariffa sarà disponibile fino al 9 settembre ma il gestore potrebbe prorogarne la scadenza e avviare una nuova campagna di SMS winback.

Gli utenti interessati all’attivazione di una tariffa conveniente che non hanno avuto la possibilità di ottenere la WindTre GO 100 Star Plus possono consultare il listino di offerte operator attack e scoprire tutte le opzioni disponibili a partire da un costo di rinnovo di soli 7,99 euro al mese.