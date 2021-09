Dal 2 al 20 Settembre 2021, salvo eventuali cambiamenti, alcuni nuovi clienti Very Mobile potranno riattivare di nuovo l’offerta mobile ricaricabile Very Flash 200 Giga a 7,99 euro al mese.

E’ possibile attivare e disattivare il servizio di Ricarica Automatica in qualsiasi momento. La nuova offerta Very Flash è disponibile nella mattinata del 2 Settembre 2021. Scopriamo insieme cosa prevede.

Very Mobile rilancia l’offerta Flash a 7.99 euro al mese

Very Flash 7,99 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile su rete 4G fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload a 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo. L’offerta Very Flash sarà attivabile per i nuovi clienti Very Mobile che attivano una nuova sim ricaricabile con contestuale richiesta di portabilità con provenienza da Iliad, FastWeb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu).

Il costo di attivazione è gratuito. Nei negozi il costo della nuova sim ricaricabile è di 5 euro, salvo eventuali promozioni locali che permetteranno di azzerrare anche questo costo. Very Mobile è un servizio di telefonia mobile prepagato ricaricabile dell’operatore telefonico Wind Tre S.p.A. (gruppo CK Hutchison), ed è quindi il secondo brand consumer di WindTre, di cui sfrutta la sua rete in 4G fino a 30 Mbps sia in download che in upload.

I minuti e gli SMS in Italia sono validi verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. La navigazione è fino in 4G sulla rete di WindTre con velocità fino a 30 Mbps in download e in upload. Il servizio VoLTE è attivo gratuitamente per tutti i clienti Very Mobile dotati di terminali in grado di supportare tale tecnologia e che sono certificati dallo stesso operatore di telefonia mobile.