Dallo scorso 2 settembre per i nuovi e già clienti TIM di rete fissa e da ieri 3 settembre per i nuovi clienti TIM di rete mobile sarà possibile attivare il nuovo portafoglio promozionale TIMVISION Calcio e Sport che permette di avere uno sconto di 10 euro al mese per i primi 4 mesi dall’attivazione.

L’offerta base TIMVISION Calcio e Sport dal 3 settembre 2021 sarà attivabile anche per i già clienti di altri operatori con un nuovo meccanismo, come già anticipato dai colleghi di MondoMobileWeb.

TimVision: nuove promo Calcio e Sport

Il nuovo portafoglio TIMVISION Calcio e Sport sottoscrivibile dal 2 al 12 Settembre 2021 comprenderà TIMVISION Calcio e Sport (con DAZN e Infinity+) al costo di 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi, poi si rinnoverà al prezzo di 29,99 euro al mese salvo cambiamenti. TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ (con DAZN, Disney+ e Infinity+) al costo di 24,99 euro al mese per i primi 4 mesi, poi si rinnoverà a 34,99 euro al mese, TIMVISION Calcio e Sport con Netflix (con DAZN, Netflix e Infinity+) al costo di 29,99 euro al mese per i primi 4 mesi, successivamente si rinnoverà a 39,99 euro al mese.

Infine troviamo TIMVISION Gold (con DAZN, Disney+, Netflix e Infinity+) al costo di 34,99 euro al mese per i primi 4 mesi, successivamente si rinnoverà a 44,99 euro al mese salvo cambiamenti. In tutti i casi, i clienti che attivano TIMVISION Calcio e Sport su SIM mobile TIM ottengono anche 1 Giga di traffico dati incluso. Terminato questo bundle mensile di Giga compreso nell’offerta TIMVISION Calcio e Sport, la velocità di navigazione verrà ridotta a 32 Kbps.

Il costo di attivazione complessivo in vigore resterà di 55,99 euro per i pacchetti TIMVISION Calcio e Sport. Precisamente, il cliente pagherà un anticipo una tantum di 19,99 euro al momento dell’attivazione, mentre i restanti 36 euro saranno rateizzati in 12 rate mensili da 3 euro ciascuna, che saranno già incluse nei nuovi costi mensili delle offerte Calcio e Sport.